Keziah Jones / José James JARDINS DU PALAIS LONGCHAMP Marseille, jeudi 11 juillet 2024.

Jardins du Palais Longchamp – MarseilleKeziah JonesKeziah Jones est apparu dans les années 90, nous livrant, tel un uppercut, un funk incarné par une énergie incroyable et des influences marqués par Fela Kuti, Prince et la « six cordes » de Jimmy Hendrix. Jones est devenu alors, pour le public français, un grand frère, un oncle de Lagos, venu nous charmer avec son jukebox aux sélections des musiques du monde. Son premier album, Blufunk is a fact! sortira en 1983 et Rhythm is love, son premier single, deviendra son hymne, lui offrant les plus belles scènes du moment et des « airplay » de toute beauté ! L’année 2024 sonne l’heure d’un retour attendu, nous plongeant ainsi dans la nostalgie de son Rhythm is Love et d’une volonté de danser au rythme de son BluFunk qui n’a pris aucune ride. Préparez vos plus beaux souliers de danse car le 11 juillet notre Palais Lonchamp va vibrer au son d’un Keziah Jones voulant en découdre avec son dancefloor ! José James José James affiche au compteur plus de 12 albums qui ont tous été encensés par un public hétéroclite et picorant autant du Jazz que du Hip-Hop. Normal ! James a toujours modernisé, innové et cassé les codes tout en rendant hommage à ses classiques comme Billie Holiday, John Coltrane et ses contemporains comme Erykah Badu. Il lui consacre d’ailleurs, en 2023, un album intitulé On & On. En 2024, l’autre Kid de Minneapolis revient avec 1978, un album très personnel mettant en scène et en mots ses amours et ses révoltes. Produit sur son propre label Rainbow Blonde Records, José vient de nous dévoiler, 38th and Chicago, qui fait référence au carrefour de Minneapolis, la ville natale de José James, où George Floyd a été tragiquement assassiné en 2020. – « C’est proche, explique James, trop proche. J’ai grandi à quelques pâtés de maisons de là et j’ai donné mon premier concert dans la rue, à Powderhorn Park. Je suis passé devant ce magasin un million de fois, cela aurait pu être moi »James José : voix Yokley Jharis : batterie Selph Chad : claviers Machado Marcus : guitare Ginyard David : basseMadison McFerrinComme la famille Cherry, les McFerrin entre dans la catégorie des grandes dynasties d’artistes de la musique. Entre Taylor, le frère ainé qui malaxe le Jazz, le Hip Hop en solo ou en groupe avec R R=NOW aux côtés de Robert Glasper, le grand-père chanteur lyrique au Mette et le maitre de la fratrie, Bobby McFerrin, Madison a su attendre son tour. Forgée à l’école de l’underground, elle a su mélanger les meilleurs ingrédients familiaux et égrène depuis 2016 des EP et des albums de toutes beautés. Le dernier en date de 2023 avec un excellent (Please Don’t) Leave Me Now, titre réparateur qu’elle écrit après un accident de voiture. La pop’n’soul enchanteresse de Madison McFerrin va « volupté » la nuit du Palais Longchamp et les étoiles familiales, tel des anges gardiens bienveillants, brilleront de mille et une lumière. INFOS PRATIQUESPlacement debout libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.Personnes à Mobilité Réduite : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous signaler votre venue à l’adresse suivante : contact@marseillejazz.com

Tarif : 17.00 – 42.50 euros.

Début : 2024-07-11 à 20:00

JARDINS DU PALAIS LONGCHAMP PLACE HENRI DUNANT 13001 Marseille 13