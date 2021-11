Kezaco Café-Théâtre Mâcon, 11 novembre 2021, Mâcon.

Kezaco Café-Théâtre Kezaco Café-Théâtre 24 rue Rambuteau Mâcon

2021-11-11 – 2021-11-11 Kezaco Café-Théâtre 24 rue Rambuteau

Mâcon Saône-et-Loire

14 19 EUR La légende raconte qu’au coeur de Mâcon, une source de rire a donné naissance à un nouveau café-théâtre. Un lieu dédié à l’humour et à la comédie, où tout le monde passe un bon moment en famille ou entre amis devant un spectacle, autour d’un bon verre et d’une bonne planche de produits régionaux. Et la légende dit aussi de ce nouveau… que s’apelerio KEZACO!

Mais Kezaco ??? Le Kezaco ? Ze niou plaïce tou bi à Mâcon !!! Le nouveau lieu de la comédie à Mâcon qui vous ouvre ses portes du jeudi au samedi dans une ambiance assurément festive. Du rire en pagaille, des soirées inoubliables, du manger qu’il est bon, du boire qu’il est pas mal aussi… Bref LE nouveau spot de vos sorties pour les grands et les moins grands.

kezaco.macon@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/kezaco…/S/26578/salleliste.htm?fbclid=IwAR2N35-Fyuh6IRdGgvTqI07vUpEKhZzRCGt2k0XpeIm4SIIf7QBTWPGiLl4

dernière mise à jour : 2021-11-08 par