Saône-et-Loire . Benjamin est au bout du rouleau. Il a tout perdu : boulot, argent et petite amie.

Jusqu’au jour où son ange gardien, une jeune femme loufoque et qui n’a pas la langue dans sa poche décide de descendre sur terre pour lui venir en aide. Seul problème, elle ne contrôle pas ses pouvoirs !

Une rencontre explosive qui changera le destin de Benjamin.

Auteur : Romain Franklin

Artistes : Pauline Acard, Romain Franklin Kezaco café-théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

