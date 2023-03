Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Kezaco Café-Théâtre Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Kezaco Café-Théâtre, 13 avril 2023, Mâcon . Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine 24 Rue Rambuteau Kezaco Café-Théâtre Mâcon Saône-et-Loire Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

2023-04-13 20:00:00 – 2023-04-22

Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon

Saône-et-Loire . 19 19 EUR Assistez à la rencontre explosive d’une femme délurée à la mémoire de poisson rouge et d’une femme psychorigide dans la salle d’attente de leur psy.

Elles vont se côtoyer, se confronter et vous emporter dans leurs névroses, et autres petites folies réjouissantes !

Une comédie enlevée pleine de quiproquos, ponctuée de tocs et manies que l’on aime reconnaître chez les autres et dissimuler chez soi ! Auteur : Vincent Delboy

Artistes : Caroline Gosset , Chloé Susini en alternance avec Chrystel Rochas

Metteur en scène : Aurélien Timoner kezaco.macon@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/lieu/macon/kezaco-cafe-theatre/?fbclid=IwAR3fnpHRyu_1qG9lD5PVHDCkBiamo6cKz7MvJZ3jt01BcFJ2_Anb3spqX5w Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saône-et-Loire Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Ville Mâcon Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon /

Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Kezaco Café-Théâtre 2023-04-13 was last modified: by Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Kezaco Café-Théâtre Mâcon 13 avril 2023 24 Rue Rambuteau Kezaco Café-Théâtre Mâcon Saône-et-Loire Kezaco Café-Théâtre Mâcon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire