Keyvan Chemirani Salle Adagio | Thionville Thionville, vendredi 23 février 2024.

Keyvan Chemirani Hâl, le voyage amoureux Vendredi 23 février, 20h00 Salle Adagio | Thionville 25.00 €

Keyvan Chemirani, maître du zarb, cet instrument de percussion originaire d’Iran, emmène son public dans un voyage amoureux autour de la voix de Maryam Chemirani, en compagnie de Sylvain Barou (flûte, duduk et cornemuse), et Bijan Chemirani (luth saz et percussions).

Tous déploient un écrin soyeux, enjoué et lumineux. Animés du désir d’ouvrir le monde de la modalité orientale en le métissant de diverses influences empruntées au jazz, à la musique improvisée, nos musiciens ont souhaité jouer des percussions plus proches de la batterie, et donner à Maryam Chemirani l’opportunité de chanter non seulement en persan, elle qui connaît intimement le Radif, mais aussi en anglais. En partant de compositions personnelles et d’arrangements de morceaux traditionnels (irlandais, turcs, persans), nos musiciens se rapprochent peu à peu du « hâl », cet état extatique d’éveil et d’oubli de soi des musiques savantes orientales.

