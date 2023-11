Keyon Harrold New Morning Paris, 6 mars 2024, Paris.

Le mercredi 06 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Keyon Harrold est trompettiste, chanteur et compositeur et est l’un des musiciens les plus intéressants de la nouvelle génération.

Quand la virtuosité et la créativité se croisent, ça donne un trompettiste hors norme qui réussit à faire vibrer le jazz au-delà des frontières du genre, entre électro, R & B, blues et hip-hop pour créer quelque chose d’unique, de moderne et d’indéniablement américain. Affichant une feuille de route impressionnante comptant des collaborations avec D’Angelo, Common, Erykah Badu, Mary J Blige, JAY-Z, Rihanna, Beyoncé ainsi que Gary Clark Jr ou Gregory Porter, Robert Glasper, Charles Tolliver, le Count Basie Orchestra, le Roy Hargrove Big Band…

« Foreverland » comprend 10 compositions originales intemporelles qui explorent les thèmes de la positivité, de l’amour, de la perte et de la vulnérabilité. Keyon Harrold déclare : « Ce que je peux offrir en tant que musicien qui joue d’un instrument sans paroles, c’est une transmission honnête des émotions. Certaines de ces notes, je les joue parce qu’il n’y a pas de meilleur mot ».

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

