Keynote Immersive La Serre – Paris Expo Porte de Versailles, 31 mars 2022, Paris.

Keynote Immersive

La Serre – Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 31 mars à 14:30

**A propos de cet événement** La transformation de la filière événementielle passe par une plus grande porosité vis-à-vis des industries culturelles et créatrices (ICC) regroupant l’architecture, l’édition, le cinéma, la musique, l’audiovisuel, la presse, la radio, le jeu vidéo, ou encore les arts visuels… Force est de constater un effet rebond entre l’événementialisation du secteur culturel et une culturisation du secteur événementiel. Les expériences immersives illustrent parfaitement cette tendance de marché de fond qui gagne, sans conteste, le terrain auprès des professionnels de la filière événementielle. C’est pourquoi, French Event Booster organise une Keynote sur les enjeux de l’immersif appliqués au secteur événementiel. Comment articuler innovation esthétique, narrative et technologique au service des participants in situ ? Comment rentrer dans une logique de diversification des modèles via l’immersion ? Comment engager et attirer une autre typologie de visiteurs ? Pourquoi investir maintenant dans des procédés immersifs ? Autant de questions que poseront le French Event Booster lors de cette Keynote. Et parce que, rien de mieux que la preuve par l’exemple, une session de pitch de startups sourcées by French Event Booster en partenariat avec Laval Virtual prendra place pour illustrer concrètement les propos de nos experts. 3 temps forts composeront cette après-midi : **14H30 – 15H30 :** Table ronde d’experts issus de l’industrie mais pas que, allons voir ensemble ce qui se fait ailleurs. Nous aurons donc la chance d’avoir à nos côtés : · Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual. Laval, au travers de son événement phare, est devenue capitale européenne des technologies immersives. · François Nicolas, président d’Amaclio, concepteur, réalisateur et producteur de spectacles prestigieux au sein de lieux patrimoniaux emblématiques : les Invalides, espace grande arche de la Défense… · More to come .. Stay tuned **15H30 – 16H30 :** Pitchs des 10 startups immersives by FEB. XR, méta, spatialisation sonore, AR… Découvrez différents mécanismes immersifs appliqués aux usages événementiels. **16H30 – 17H30 :** Testez en live les technologies immersives à travers un showroom créé spécialement pour l’événement. L’occasion de networker* tout en testant les innovations accompagné d’un cocktail Image pour Keynote Immersive by French Event Booster La session de networking sera orchestrée par la startup Braindate : Lors de cet évènement, vous aurez l’occasion de tester une plateforme de networking nouvelle génération, Braindate, start-up incubée à French Event Booster. Préparer votre réseautage qualifié, allez sur la plateforme afin de trouver des sujets précis sur lesquels vous souhaitez échanger et si vous n’en trouvez pas, créez le vôtre, vous avez la parole !

entrée sur inscription gratuite

Venez découvrir les dispositifs immersifs de demain

La Serre – Paris Expo Porte de Versailles 2 Av. de la Porte de la Plaine Paris Quartier Saint-Lambert



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T14:30:00 2022-03-31T18:00:00