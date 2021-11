Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Kevin + The Pick Up Band La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Ce soir, soirée ROCK/BLUES/FOLK/COUNTRY 17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : KEVIN ************** Guitare et voix ! A découvrir ! ************** 21h : THE PICK UP BAND ************** Deux décennies que le duo Quadra, Claude et Doumé, sillonne les routes Blues-Rock françaises et européennes…En 2017, il fait un détour par Groovyland a bord de son Pick Up et embarque Gaby. Sur sa route, il prend en stop Thierry, son Magic Harmo au style ‘ricain, et la voix chaude de Sabrina sur les chemins rock irlandais… [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063447440336](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063447440336)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T23:30:00

