KEVIN SAURA GROUP SUNSET, 27 avril 2023, PARIS.

KEVIN SAURA GROUP SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Kevin Saura nous invite pour son premier album baptisé «DIRTY TALKS» à découvrir ses compositions mêlées de Jazz, de Blues, de Rythm’n’Blues et de Rock. Le groupe est composé de Romann Dauneau à la basse, Mickaël Berthélemy à l’orgue hammond, Félix Joveniaux à la batterie et Philippe Ciminato aux percussions. Un quintette incandescent qui swingue, qui groove et dont l’identité est bien marquée tant dans les compositions que dans le son de groupe. Les thèmes bluesy et chantants ainsi que les solos volcaniques de Kevin sont accompagnés avec brio par ses amis de longues dates, tous rencontrés au CNRR de Nice.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

