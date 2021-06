Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Kévin Robin : n° 2 Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Kévin Robin : n° 2 Compagnie du Café-Théâtre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nantes. 2021-07-21 Représentations du 20 au 24 juillet 2021 à 21h(Représentations initialement prévues du 2 au 6 février 2021.)

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 20 au 24 juillet 2021 à 21h(Représentations initialement prévues du 2 au 6 février 2021.) One man show. En pleine crise existentielle, Kévin se pose des questions, trop de questions. Entre rêve, amour et alcool, cette aventure dans sa propre tête pourrait bien vous faire voyager dans la vôtre ! Humoriste originaire de Nantes, il se produit dans toute la France, avec notamment les premières parties d’Haroun, Kyan Khojandi, Olivier de Benoist.. Il est également co-créateur de la série “2 Tocards font du Stand-up” sur Youtube. Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

