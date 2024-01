Kevin Reveyrand Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : YOLO (Continuo Jazz – 2023)

La musique de Kevin Reveyrand lui ressemble, une élégance naturelle, sans artifice. Dans ce nouvel album elle se déploie au gré des compositions, tantôt mélodique, tantôt festive, parfois contemplative.

Le choix de l’instrumentation et la qualité des musiciens qui l’entourent donnent à ce nouvel opus une identité claire et pleine de promesses, celle d’un jazz aux élans méditerranéens gorgés de soleil et d’optimisme, si précieux de nos jours.

Avec Yolo, son quatrième opus, Kevin Reveyrand rejoint le peloton de tête des musiciens inclassables , dans lequel on pourrait faire, pêle- mêle, cohabiter Bernard Lubat, Michel Portal, Mino Cinelu et André Minvielle…

Kevin Reveyrand : Basse

Olivier-Roman Garcia : Guitare

Christophe Lampidecchia : Accordéon

Jean-Luc Di Fraya : Percussions

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/kevin-reveyrand https://www.facebook.com/profile.php?id=100063583178328 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063583178328 https://www.billetweb.fr/kevin-reveyrand1

Kevin Reveyrand