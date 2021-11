Kevin Reveyrand “Family Quartet” imfp, 23 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Kevin Reveyrand “Family Quartet”

imfp, le mardi 23 novembre à 19:00

Kevin Reveyrand parcourt le monde depuis des années, en accompagnant de nombreux artistes aux esthétiques différentes : Jazz, world music, soul ou chanson. On a pu le voir ces dernières années aux côtés de Christopher Cross, Billy Cobham, Charles Aznavour ou Asa pour qui il compose également… Sideman de luxe et musicien de studio, il est également producteur et arrangeur. Fort de ses nombreuses expériences, il a décidé il y a 10 ans de se lancer en tant que leader. Après l’album « World songs » sorti en 2012, puis « Reason and heart » sorti en 2019, son nouvel album « Family » sortira en 2021. Ce nouveau projet instrumental lui permet de mettre sa basse en valeur dans un répertoire de compositions originales résolument mélodiques et d’une grande richesse rythmique. Inspiré des nombreux pays qu’il a eu la chance de visiter depuis 20 ans, ainsi que des musiciens qu’il a côtoyés, Kevin Reveyrand s’est doté d’un background riche et métissé… World songs (2012) Reason & heart (2019) ALBUMSFamily (à paraitre en 2021) Olivier-Roman Garcia – guitare Jean-Luc Di Fraya – percussions / chant Christophe Lampidecchia – accordéon Kevin Reveyrand – basse

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



2021-11-23T19:00:00 2021-11-23T21:30:00