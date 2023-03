Kevin Razy – Fallait Etre Là (Tournée) LE SCENACLE BESANCON Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Kevin Razy – Fallait Etre Là (Tournée) LE SCENACLE, 2 juin 2023, BESANCON. Kevin Razy – Fallait Etre Là (Tournée) LE SCENACLE. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. EN ACCORD avec MANZORLI CREATION Le théâtre le Colbert, en accord avec Manzorli Création, La Tiny Team & TDF présentent Kevin Razy – Fallait être là Kevin Razy revient avec un spectacle intimiste qui parle de ce moment où l’artiste se met dans l’ombre pour préparer un projet. Sauf que parfois le projet ne voit jamais le jour. Alors dans sa nouvelle création intitulée « Fallait être là », Kevin décide de revenir sur ses échecs et de parler de son prochain projet qui ne verra peut-être pas le jour : une comédie musicale hip-hop sur un certain Gaston Monnerville. Au moins, vous le saurez. Kevin Razy Votre billet est ici LE SCENACLE BESANCON 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE Doubs EN ACCORD avec MANZORLI CREATION Le théâtre le Colbert, en accord avec Manzorli Création, La Tiny Team & TDF présentent Kevin Razy – Fallait être là Kevin Razy revient avec un spectacle intimiste qui parle de ce moment où l’artiste se met dans l’ombre pour préparer un projet. Sauf que parfois le projet ne voit jamais le jour. Alors dans sa nouvelle création intitulée « Fallait être là », Kevin décide de revenir sur ses échecs et de parler de son prochain projet qui ne verra peut-être pas le jour : une comédie musicale hip-hop sur un certain Gaston Monnerville. Au moins, vous le saurez. .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu LE SCENACLE Adresse 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE Ville BESANCON Departement Doubs Lieu Ville LE SCENACLE BESANCON

LE SCENACLE BESANCON Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Kevin Razy – Fallait Etre Là (Tournée) LE SCENACLE 2023-06-02 was last modified: by Kevin Razy – Fallait Etre Là (Tournée) LE SCENACLE LE SCENACLE 2 juin 2023 LE SCENACLE BESANCON

BESANCON Doubs