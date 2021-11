Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Kevin Norwood 4tet imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Kevin Norwood 4tet imfp, 7 décembre 2021, Salon-de-Provence. Kevin Norwood 4tet

imfp, le mardi 7 décembre à 19:00

« Voici Kevin Norwood, nouveau venu dans le paysage du jazz vocal, avec une rondeur dans le son très agréable rappelant la douceur et le swing d’une jeune Betty Carter. Une souplesse surprenante ainsi qu’une approche rare et expressive de l’improvisation. Il est accompagné de musiciens hautement accomplis et créatifs rendant le tout très cohérent. Un vrai son de groupe dont le vocaliste Kevin Norwood fait partie à part entière. » David Linx Kevin Norwood : Chant, compositions Rémi Ploton : Piano, claviers et arrangements Sam Favreau : Contrebasse Cedrick Bec : Batterie & Pad électronique

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T19:00:00 2021-12-07T21:30:00

