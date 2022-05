Kevin Norwood 4tet, 3 mai 2022, .

Kevin Norwood 4tet

2022-05-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-03 23:00:00 23:00:00

20h Première Partie – Atelier Thibault Rouviere (Jazz)

Julian Fouchereau Batterie

Léo Capon Basse

Kilian Carlier Guitare

Kimani Metsch Guitare

Juliette Goubeau Chant

Marleen Gasche Chant



21h ​​Kévin Norwood, sélectionné par Jazz Magazine parmi les 5 Révélations “Voix” 2021

« Voici Kevin Norwood, nouveau venu dans le paysage du jazz vocal, avec une rondeur dans le son très agréable rappelant la douceur et le swing d’une jeune Betty Carter. Une souplesse surprenante ainsi qu’une approche rare et expressive de l’improvisation. Il est accompagné de musiciens hautement accomplis et créatifs rendant le tout très cohérent. Un vrai son de groupe dont le vocaliste Kevin Norwood fait partie à part entière. »

David Linx



​​​​​​​

Kevin Norwood : Chant, Compositions

Rémi Ploton : Piano, Claviers & Arrangements

Sam Favreau : Contrebasse

Cedrick Bec : Batterie & Pad électronique

Voici Kevin Norwood, nouveau venu dans le paysage du jazz vocal, avec une rondeur dans le son très agréable rappelant la douceur et le swing d’une jeune Betty Carter. Une souplesse surprenante ainsi qu’une approche rare et expressive de l’improvisation.

​​​​​​​

