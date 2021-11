Kevin Morby – Rock School Barbey Rock School Barbey, 23 mai 2022, Bordeaux.

Dans l’Amérique des années post-Trump, un retour à la figure du singer songwriter contestataire pourrait donner du souffle à une industrie musicale un peu moribonde en la matière. **Kevin Morby** n’est pas du genre à renier l’héritage musical de son pays, il a toujours pris les comparaisons avec **Bob Dylan** pour un compliment merveilleux. S’il ne s’est pas privé de déplorer le cataclysme Trump, ce ne sont pourtant pas les gesticulations indignées ou les prises de paroles tonitruantes qui distinguent le jeune américain. Ce natif du Texas, qui a grandi entre Detroit et Kansas City trempe plutôt sa plume dans **l’idiome du folk américain**, dans la narration de ces marges et des oubliés de l’Amérique triomphante, toujours en quête d’une route à emprunter, dans la contemplation du crépuscule actuel, comme s’il se situait dans un point hors du temps, d’où se dessinerait à l’horizon une skyline incandescente. De Beale Street à Memphis, au Strip à Vegas, et de Downtown Los Angeles, à New York City, humeurs, conversations, contemplation, esprit des lieux, c’est toute l’histoire de l’Amérique qui est ici vue à travers le prisme de ses marges célestes et vagabondes. **Kévin Morby** ausculte l’Amérique sous toutes ses coutures et via toutes ses **errances poétiques**. Avec un **classicisme** toujours aussi **impeccable**, le jeune texan continue, en troubadour solaire, de narrer voyages et trajectoires fêlées, en élaguant l’arborescence du folk/rock américain. **Un artiste libre pour une musique libre, affranchie.**

