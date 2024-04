Kevin Morby La Vapeur Dijon, lundi 8 juillet 2024.

Kevin Morby Venez profiter de la musique solaire et racée aux consonances 70’s de Kevin Morby le lundi 08 juillet à La Vapeur ! Lundi 8 juillet, 20h30 La Vapeur De 5.5€ à 27€

Kevin Morby US

“Depuis 2013, l’artiste originaire de Kansas City distille une musique solaire et racée aux consonances 70’s. Après “This Is A Photograph”, son septième album paru en 2022, Kevin Morby offre une suite : “More Photographs (A Continuum)” au printemps 2023 et poursuit ainsi sa quête introspective et sa réflexion sur sa famille, ses origines, le temps qui passe. Claviers, cordes, cuivres et chœurs soulignent joliment ses chansons à la fois mélancoliques et lumineuses, la voix se fait tour à tour douce et intimiste ou bien rock et la musique offre un nouvel horizon à la country folk américaine. À l’écoute, on reste coi devant cet univers tantôt contemplatif, tantôt révolté.” (FIP)

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000

© Katie Crutchfield