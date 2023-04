Kevin Morby | Festival Days Off Philharmonie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Kevin Morby | Festival Days Off Philharmonie de Paris, 30 juin 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Kevin Morby – un des meilleurs auteurs compositeurs américains de la décennie – déploie un folk ample et riche, porté par une écriture personnelle et un sens de la narration qui font mouche. Un album après l’autre, une tournée après l’autre, Kevin Morby confirme qu’il est l’un des songwriters américains les plus solides de l’époque, dans le registre pourtant très embouteillé d’un folk imprégné de toutes les audaces de Bob Dylan. This Is A Photograph, son septième album paru en 2022, en est une nouvelle preuve éclatante. Il doit son titre à une photographie figurant son père jeune et vigoureux, découverte le soir-même où celui-ci frôlait le pire suite à un malaise. Pour l’écrire, l’auteur compositeur a passé du temps à Memphis, au plus près des fantômes d’Elvis Presley, Jeff Buckley ou Jay Reatard. Ses chansons portent la trace de cette réflexion sur le temps qui file mais aussi de l’héritage musical de la ville, notamment soul. Claviers, cordes, cuivres et chœurs donnent une ampleur saisissante à ces chansons, nouveau chapitre remarquable dans une discographie où le folk s’est déjà teinté de mille nuances. Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

