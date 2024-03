Kévin Levy Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges, vendredi 15 mars 2024.

De 20h30 à 22h.

Humour Stand-Up

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation. A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.

Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…

Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

La chance du cocu.

Renseignements par téléphone (en lien). 22 22 EUR.

Centre Culturel Jean-Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

