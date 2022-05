Kevin Levy dans Cocu Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Kevin Levy dans Cocu Marseille 7e Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement. Kevin Levy dans Cocu Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-07 – 2022-05-07 Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 16.5 16.5 “La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir…”



Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation !



Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres.



Entre sketch, stand-up, danse et musique, “Cocu” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire ! Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation ! “La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir…”



Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation !



Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres.



Entre sketch, stand-up, danse et musique, “Cocu” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire ! Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Le Quai du Rire - Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Le Quai du Rire - Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Kevin Levy dans Cocu Marseille 7e Arrondissement 2022-05-07 was last modified: by Kevin Levy dans Cocu Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 7 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône