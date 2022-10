Kevin Levy dans « Cocu »

2022-11-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-19 EUR 16 21 La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation ! Entre sketch, stand-up, danse et musique, “Cocu” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire ! Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

