Kevin Levy : Cocu Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Kevin Levy : Cocu Compagnie du Café-Théâtre, 16 février 2022, Nantes. 2022-02-16 Représentations du 14 au 19 février 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 14 au 19 février 2022 à 21hdans la petite salle One man show. « Cocu », le premier spectacle de Kevin Levy, à découvrir à Nantes. « La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… »Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation ! Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres. Entre sketch, stand-up, danse et musique, “COCU” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire ! Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

Compagnie du Café-Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Kevin Levy : Cocu Compagnie du Café-Théâtre 2022-02-16 was last modified: by Kevin Levy : Cocu Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre 16 février 2022 Compagnie du Café-Théâtre Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique