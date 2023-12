KÉVIN LAZAKIS – Spéciale YUSSEF DAYES Le Baiser Salé Paris, 6 février 2024, Paris.

Le mardi 06 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Sideman d’artistes de tous horizons et cocréateur de différents projets, Kévin Lazakis partage ses projets musicaux au sein de sa résidence #JazzDeDemain.

Kévin Lazakis guitare, Alexandre Montfort claviers, Noé Bere basse électrique, Vincent Tortiller batterie

Ayant grandi en région toulousaine, le guitariste oscille entre école de musique et apprentissage autodidacte. Depuis, il vit à Paris et collabore avec Cheick Tidiane Seck, Stomy Bugsy, Alexandre Monfort, Etibar Asadli, Clélya Abraham, Emcee Agora, Lester Getz, Violet Indigo, Theorem of Joy, Joanne Radao… et s’entoure pour créer différents projets (Machineless, Anga Tafè, Aïteka).

Il rend hommage à l’une des figures de proue de la nouvelle scène jazz de Londres, Yussef Dayes. Cette scène bouillante, attisée par la diaspora africaine et caribéenne depuis 2015, inspire les jeunes musiciens. Bien que largement considéré comme un batteur de « jazz », sa sonorité fusionne tout, du funk des années 70 aux percussions sénégalaises, en passant par la grime britannique récente. Le facteur unificateur est une énergie fluide et vitale.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-k-vin-lazakis-jazz-de-demain-19h002

KÉVIN LAZAKIS – Spéciale YUSSEF DAYES