Kévin Lazakis : Spéciale Butcher Brown #JazzDeDemain Le Baiser Salé Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 10 à 20 euros.

Gros challenge pour Kévin : spéciale célébration de toute la puissance créatrice du jazz funk des seventies avec cet « à la manière de » Butcher Brown !

Fondé avec la volonté de célébrer toute la puissance créatrice du jazz funk des seventies, Butcher Brown en perpétue depuis l’esprit exploratoire et ainsi façonne son discours jazz-hop en brouillant les pistes avec des excursions soul et rock sudiste, jazz-funk, afrobeat, soul-jazz… Des suites orchestrales détonantes qui se muent aujourd’hui en une fresque R&B captivante.

Gros challenge pour Kévin dont le parcours oscille entre école de musique et apprentissage autodidacte. Il intègre notamment la filière musicologie jazz de l’université Jean Jaurès puis dans la classe de jazz du C.R.R de Montauban, dirigée à ce moment-là par le saxophoniste et compositeur David Haudrechy, où il obtiendra le DEM de jazz en 2014. Deux ans plus tard, il est admis au cursus DNSPM du Centre des Musiques Didier Lockwood (C.M.D.L), où il se perfectionne auprès du guitariste Pierre Perchaud.

Depuis, il vit à Paris et collabore avec Cheick Tidiane Seck, Stomy Bugsy, Alexandre Monfort, Etibar Asadli, Clélya Abraham, Emcee Agora, Lester Getz, Violet Indigo, Theorem of Joy, Joanne Radao… et s’entoure pour créer différents projets (Machineless, Anga Tafè, Aïteka).

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

