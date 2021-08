Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Kévin et William – Plateau d’humour Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Kévin et William – Plateau d’humour Compagnie du Café-Théâtre, 21 août 2021, Nantes. 2021-08-21 Représentations du 17 au 21 août 2021 à 20h30

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 17 au 21 août 2021 à 20h30 Kévin Robin et William Pilet se partagent l’affiche ! Deux humoristes en plateau qui n’ont rien dit depuis un an ? Ça risque d’être explosif ! Si vous vous êtes fait voler le dernier feu d’artifice du 14 Juillet, c’est ici qu’il aura lieu. Kévin Robin est un stand-upper tourné vers l’intérieur, un comique d’observation cérébral. C’est un philosophe qu’on écoute mais auquel on se fie comme à un neurochirurgien muni d’une truelle. Son astuce pour trouver ses histoires ? Ajouter un composé chimique dans son cerveau pour voir la vie en drôle : l’alcool. Il rentabilise la moindre de ses mésaventures pour en essorer le désopilant : même quand il s’agit d’un rêve avec des lions qui se dorent la pilule sur un rond point, voire d’une rupture de frein. Le genre d’humoriste qui vous fera dire “mais oui ! mais c’est trop vrai !” William Pilet n’aime pas les cases. Sans doute parce qu’il lui en manque. Perturbé et perturbant comme un Dr Jekyll qui cherche à se débarrasser de son colocataire. Toujours inattendu et incongru, il vous fera une bonne première impression et vous vous tromperez un peu. Il aime faire sursauter autant – voire plus – que faire rire. Malséant mais bienveillant, singulier saugrenu, il aime faire l’humour avec des accessoires, de la nourriture, et en musique parfois.Le genre d’humoriste qui vous fera dire “mais nan ?! C’est pas vrai ?!” Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

