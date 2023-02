KEVIN DEBONNE SALLE VICTOR HUGO LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

KEVIN DEBONNE SALLE VICTOR HUGO, 2 juin 2023 00:00, LYON. KEVIN DEBONNE Kevin Debonne. Un spectacle à la date du 2023-06-02 au 2023-06-17 20:00. Tarif : 31.0 31.0 euros. SALLE VICTOR HUGO LYON Rhône . Jean-Philippe Bouchard (PLATESV-R-2020-004952) presente en accord avec Foufou Punchline De son parcours de jeune provincial qui débarque dans la capitale à son mariage avec une humoriste plus connue que lui. Kevin nous livre sans détours son point de vue sur la vie de couple, ses envies de paternité et son éducation monoparentaleRéservation PMR : 03 20 33 20 1 7. Kevin Debonne Votre billet est ici. Jean-Philippe Bouchard (PLATESV-R-2020-004952) presente en accord avec Foufou Punchline De son parcours de jeune provincial qui débarque dans la capitale à son mariage avec une humoriste plus connue que lui. Kevin nous livre sans détours son point de vue sur la vie de couple, ses envies de paternité et son éducation monoparentale Réservation PMR : 03 20 33 20 1 7 Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu SALLE VICTOR HUGO Adresse 33, rue Bossuet Ville LYON Tarif 31.0-31.0 euros lieuville SALLE VICTOR HUGO LYON Departement Rhône

SALLE VICTOR HUGO LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

KEVIN DEBONNE SALLE VICTOR HUGO 2023-06-02 was last modified: by KEVIN DEBONNE SALLE VICTOR HUGO SALLE VICTOR HUGO 2 juin 2023 00:00 SALLE VICTOR HUGO LYON

LYON Rhône