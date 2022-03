Kevin De Vries + Mark Hoffen + Sigma 555 Marseille 3e Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Kevin De Vries + Mark Hoffen + Sigma 555 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-08 23:00:00 23:00:00 – 2022-04-08 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



LINE-UP





KEVIN DE VRIES

Techno, Trance



Quand la puissance de la techno rencontre l’euphorie de la trance.



Les DJ sets de Kevin traduisent l’énergie singulière de sa propre musique en de longs voyages allant des sons d’avant-garde aux classiques des années 90 et vice-versa. Il est rapidement devenu un DJ très demandé dans le monde entier, offrant constamment des performances exceptionnelles pour les grands festivals comme pour les clubs intimes et repoussant ses limites avec des sets consécutifs.





MARK HOFFEN

Techno



It’s just about love …

Mark Höffen est avant tout un producteur passionné et pluridisciplinaire, qui a pris le temps de comprendre la musique et ses propres inspirations avant de plonger dans un son extrêmement précis, chargé d’émotions subtiles.





SIGMA 555

Melodic, Cosmic, Techno



Arrivés depuis peu sur notre planète, ces deux mystérieux personnages ont investi les locaux du Cabaret Aléatoire afin de créer un spectacle immersif narrant leur histoire.

Au moyen de projections holographiques et de son spatialisé en trois dimensions, ils vous feront vivre une expérience qui va au-delà d’un simple concert.

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

