Kev Adams – Miroir ZENITH D’AUVERGNE, 31 mars 2023 00:00, COURNON D AUVERGNE.

Kev Adams – Miroir Kev Adams. De 2023-03-31 à 2023-04-19 20:00. Tarif : 39.0 59.0 euros

ZENITH D’AUVERGNE COURNON D AUVERGNE 63800 . Adams Family et L Productions (L.2-1119861) présentent : ce spectacle Kev Adams – MIROIR J’ai toujours détesté me regarder dans un miroir !Mon image me perturbe. Dans le reflet je vois cette personne mi-homme mi-enfant qui refuse de grandir ! Je vois des rides qui apparaissent, et des cheveux qui disparaissent et ça me rappelle que rien n’est éternel ! Dans le reflet je vois aussi des bourrelets et ça me rappelle que je n’aurais pas dû reprendre des pâtes hier soir. Surtout que j’avais déjà dîné une heure avant !Quand je me regarde dans le miroir, je vois aussi le visage de mon petit frère qui disparaît peu à peu, et celui de mon père qui apparaît peu à peu. Et je vois ma mère, derrière moi, qui se demande « pourquoi il parle tout seul devant son miroir depuis 10 minutes ?? » Il paraît qu’on ne se voit jamais comme on est vraiment !Comment, vous, me voyez-vous ? 13 ans qu’on se connaît mais le Kev que vous connaissez, moi, je ne le connais pas ! Je n’ai jamais pu revoir un de mes spectacles ou un de mes films (un point que j’ai en commun avec mes haters !)… Ça m’effraie et pourtant ça me définit ! Alors il était temps de le faire !Temps de me regarder dans le miroir pour me confronter à ce que je suis devenu et pour y voir aussi le reflet de ce qu’est devenu le monde qui m’entoure. Il était temps de me confronter à cet autre que je croise parfois en me brossant les dents (au moins une fois par semaine), chez le coiffeur (au moins une fois par an !) ou dans une cabine d’essayage et dans le miroir des boîtes de nuit (souvent… trop souvent !! J’ai plus l’âge pour ça !). Bref, il était temps de lâcher prise et de vous présenter le vrai moi !Il était temps de me plonger dans mon miroir.. Kev Adams

