KEV ADAMS – LES NUITS DE BEZIERS 2023, 19 juillet 2023, Béziers .

KEV ADAMS – LES NUITS DE BEZIERS 2023

Avenue Émile Claparède Béziers Hérault

2023-07-19 21:00:00 21:00:00 – 2023-07-19

Béziers

Hérault

EUR 29 49 Kev Adams revient 3 ans après son dernier show événement pour nous présenter son tout nouveau one-man show intitulé « ‘Miroir ». En approchant de la trentaine, l’artiste devient plus cash, plus étrange, énigmatique et différent de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Comme à son habitude, du grand spectacle mais sur un ton très différent…Vous pensiez vraiment connaître Kev Adams? Il va vous prouver le contraire!

Billetterie dans nos bureaux d’informations touristiques.

+33 4 67 76 13 45

ville de Béziers

Béziers

