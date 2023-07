MELYS Ketopub Toulouse, 28 septembre 2023, Toulouse.

MELYS Jeudi 28 septembre, 19h30 Ketopub Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – debout

En partenariat avec le Collectif Culture Bar-Bars

Du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre, le Collectif Culture Bar-Bars s’associe à la 37ème édition du festival Jazz sur son 31, pour un préambule festif et gratuit :

Bar-Bars sur son 31, vous donne rendez-vous avec 14 concerts lives et Dj set dans 11 cafés concerts, cafés-cultures et bistrots de Toulouse et sa banlieue.

Le Café Ginette accueille Melys

★ Mélys, chant et guitare / Mathieu Lengagne, guitare / Jules Chappert, basse / Pablo Giusiano, batterie

➤ Plus d’information : https://www.facebook.com/Melysmusique/

https://www.youtube.com/watch?v=u980y08FzIU&feature=youtu.be

Ketopub 9 Rue Clémence Isaure 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/Melysmusique/ »}, {« data »: {« author »: « Mu00e9lys », « cache_age »: 86400, « description »: « EP « Agua » is OUT !nhttps://linktr.ee/mlysnnDirected by Mu00e9lys, Safran Lecuivre, Guillaume ChliquenCamera assistant Guillaume ChliquenShot by Safran LecuivrenEdited by Nicolas RocagelnColour graded by Noa MelloulnnVoice, guitar and composition by Mu00e9lysnGuitar effects by Mathieu LengagnenBass by Jules ChappertnDrums by Pablo GiusianonRecorded and mixed by Marc LalunMastered by Rumble Sound studionnSpecial thanks to Antoine, Ivy, Lola, Elise and Mu00e9lys’s family !nnhttps://www.instagram.com/melysmusique/?hl=frnhttps://www.facebook.com/Melysmusique », « type »: « video », « title »: « Mu00e9lys – It’s gonna be alright (official video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/u980y08FzIU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=u980y08FzIU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMJYtvp8pn2AYJT_LdjmmZw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=u980y08FzIU&feature=youtu.be »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:30:00+02:00

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:30:00+02:00

Jazz Musique

©DR