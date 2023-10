Marché hebdomadaire aux airs de Noël Kesseldorf, 24 novembre 2023, Kesseldorf.

Kesseldorf,Bas-Rhin

Le marché hebdomadaire prend des airs de Noël. Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux vous y attendent. Pour ce premier week end de l’Avent, soutenez les enfants de l’école de Neewiller /Scheibenhard, qui proposent des couronnes d’Avent et de Noël, des décorations et des Bredele… Petite restauration sur place..

The weekly market takes on a Christmas feel. Stands with regional products from local producers are waiting for you. For this first weekend of Advent, support the children of the school of Neewiller /Scheibenhard, who propose Advent and Christmas wreaths, decorations and Bredele… Small catering on the spot.

El mercado semanal tiene un aire navideño. Le esperan puestos con productos regionales de productores locales. Para este primer fin de semana de Adviento, apoye a los niños de la escuela de Neewiller /Scheibenhard, que ofrecen coronas de Adviento y Navidad, adornos y Bredele… Pequeño catering en el lugar.

Der Wochenmarkt kommt in weihnachtlichem Gewand daher. Es erwarten Sie Stände mit regionalen Produkten von lokalen Produzenten. Unterstützen Sie an diesem ersten Adventswochenende die Kinder der Schule von Neewiller /Scheibenhard, die Advents- und Weihnachtskränze, Dekorationen und Bredele anbieten… Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

