Marché hebdomadaire Kesseldorf, 1 septembre 2023, Kesseldorf.

Kesseldorf,Bas-Rhin

Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux vous y attendent chaque vendredi..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

Kesseldorf 67630 Bas-Rhin Grand Est



Stalls selling regional produce from local producers await you every Friday.

Todos los viernes le esperan puestos de venta de productos regionales de productores locales.

Dort erwarten Sie jeden Freitag Stände mit regionalen Produkten von lokalen Produzenten.

Mise à jour le 2023-08-24 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg