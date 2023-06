Marché hebdomadaire Kesseldorf, 1 juin 2023, Kesseldorf.

Kesseldorf,Bas-Rhin

Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux (fromager, maraicher, du pain paysan, des œufs, des tartes flambées ainsi qu’un Food Truck vous y attendent chaque vendredi..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-30 19:00:00. EUR.

Kesseldorf 67630 Bas-Rhin Grand Est



Stands of regional products from local producers (cheesemaker, market gardener, farmhouse bread, eggs, flambé tarts and a food truck await you every Friday.

Todos los viernes le esperan puestos con productos regionales de productores locales (quesero, hortelano, pan de payés, huevos, tartas flambeadas) y un food truck.

Hier erwarten Sie jeden Freitag Stände mit regionalen Produkten von lokalen Erzeugern (Käser, Gemüsebauern, Bauernbrot, Eier, Flammkuchen) sowie ein Food Truck.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg