MAS O LOCO KESSECET Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes MAS O LOCO KESSECET Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. MAS O LOCO Vendredi 24 novembre, 22h00 KESSECET KESSECET 40 quai Malakoff, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 47 75 39 https://www.kessecet-nantes.fr/ https://www.facebook.com/kessecet RESTAURANT, CAVE ET BAR A VINS – Nantes Mais…Qu’est ce que le KESSECET ?

Un restaurant offrant une restauration, du lundi au vendredi midi avec une carte changeante au fil des saisons. Le chef Jules vous propose un menu composé de produits frais et locaux. Un bar à vins en soirée/after work, du mardi au samedi soir avec une sélection de vins d’auteurs et une carte de tapas maison . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:45:00+01:00

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:45:00+01:00 Cumbia Chanson Franco Argentine Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu KESSECET Adresse 40 quai Malakoff, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville KESSECET Nantes latitude longitude 47.21437;-1.540671

KESSECET Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/