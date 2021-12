KERY JAMES Le Mans, 18 décembre 2021, Le Mans.

KERY JAMES Les Quinconces et L’Espal 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

2021-12-18 20:00:00 – 2021-12-18 21:30:00 Les Quinconces et L’Espal 4 Place Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe

9 23 EUR La figure de proue du rap hexagonal entame une série de concerts intimistes et acoustiques, sans déluges de décibels, pour reprendre les titres les plus emblématiques de ses vingt ans de carrière et mettre en musique des textes de personnages politiques ayant laissé une empreinte dans l’Histoire.

RAP – Le blues du businessman

+33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/kery-james

