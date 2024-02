KERY JAMES | À HUIS CLOS Colmar, samedi 24 février 2024.

KERY JAMES | À HUIS CLOS Colmar Haut-Rhin

Le maître du rap français Kery James met les mains dans le cambouis des plus explosifs des sujets de société – en même temps que les pieds dans le plat.

Le maître du rap français Kery James met les mains dans le cambouis des plus explosifs des sujets de société – en même temps que les pieds dans le plat. Porté par la puissance de son interprétation et par la radicalité de sa plume, À huis clos aborde de front le problème de la justice à deux vitesses ; mais vous pouvez être sûr qu’il n’oubliera pas d’y passer la cinquième !

Soulaymann, jeune banlieusard devenu avocat, a toujours pensé que la lose n’était pas une fatalité. Alors, quand son frère est abattu d’une balle dans le dos par un policier, il en est lourdement affecté, mais ses convictions n’en sont pas pour autant ébranlées. Sauf qu’au tribunal, impuissant, écœuré, Soulaymann assiste à ce qui ressemble à une parodie de procès . Très colère, le voici donc qui déboule, l’arme au poing, dans le grand appartement parisien et cossu du juge qui présidait cette cour d’opérette avec la ferme intention de l’occire… L’occira-t-il ? Avant que le sang ne jaillisse, ce sont les mots qui jailliront des mots avec lesquels les deux hommes échangeront passionnément sur des sujets aussi vastes que les violences policières, la démocratie, l’éducation ou le palmarès du Real Madrid…

A partir de 14 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

L’événement KERY JAMES | À HUIS CLOS Colmar a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme de Colmar