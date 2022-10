KERY JAMES _ LE POETE NOIR, 19 janvier 2023, .

KERY JAMES _ LE POETE NOIR



2023-01-19 20:00:00 – 2023-01-19

28 28 Après dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques.

Ses shows intimistes et profonds mettront en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical. Immense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa voix issue du « ghetto français ».

Voix :

Kery James

Percussions :

Pierre Caillot

Clavier :

Nicolas Seguy

