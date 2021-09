Kerwin Rolland : Asters Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 21 octobre 2021, Nantes.

2021-10-21

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Depuis plusieurs années, Kerwin Rolland mène des recherches sur les relations entre acoustique, musique, et architecture des espaces patrimoniaux ; particulièrement les abbayes romanes de l’an mille. Dans la lignée de ces travaux, il compose en 2020 une série de polyphonies pour un choeur de quatre femmes, spécialement écrits le pour le cloître de l’abbaye de Fontevraud, dans un style faisant lien entre tradition et modernité. Ces compositions sont nommées “hoquets” du fait qu’elles rappellent ce hoquet dont nous sommes parfois pris. Cette technique musicale aussi appelée pointillisme, inventée au Moyen-Âge, a ensuite été utilisée dans la musique contemporaine et actuelle chez Duke Ellington, Meredith monk, Laurie Anderson, Aphex Twin, et Bjork, entre autres. On retrouve par ailleurs cette technique dans certains chants de Noël et chez les pygmées. Pour donner vie à ses hoquets, Kerwin fait se rencontrer en octobre 2020 la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes et la soprano Magali Léger, pour un enregistrement à Trempo et une performance à Fontevraud. Il revient à Nantes pour donner une conférence sur l’histoire et la technique du pointillisme. On y parlera de chant grégorien, de sampling, de warping, et de drone, d’architecture, un peu de neuroscience, mais aussi des premiers compositeurs qui signent leurs œuvres comme auteurs… La performance vocale présentée à Fontevraud sera de nouveau donnée à Trempo avec une nouveauté : des sonorités électroniques qui viendront se mêler aux quatre voix féminines.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com