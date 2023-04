Cours de greffage rue de Huttenheim, 15 avril 2023, Kertzfeld.

Venez découvrir les techniques sur l’art du greffage et échangez des conseils sur sa mise en œuvre..

2023-04-15

rue de Huttenheim

Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the techniques on the art of grafting and exchange tips on its implementation.

Venga a conocer el arte del injerto e intercambie consejos sobre cómo hacerlo.

Lernen Sie die Techniken über die Kunst des Pfropfens kennen und tauschen Sie Tipps zu ihrer Umsetzung aus.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme du grand Ried