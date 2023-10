Le foot sous un autre angle SEJOUR LINGUISTIQUE – PARTENASPORT Kersaliou Roscoff, 23 octobre 2023, Roscoff.

Notre séjour le foot sous un autre angle, permet à des jeunes de reconnecter avec des activités éducatives, sportives et culturelles.

Tout d’abord, nous mettons en place deux activités éducatives, l’anglais et le numérique.

L’anglais consiste a utilisé les images des jeunes en pleine action sportive afin de les projeter lors des ateliers linguistiques et ainsi leur permettre l’apprentissage, au travers des professeurs d’anglais, de vocabulaire sportif, des verbes irréguliers et l’anatomie. Le but de cet atelier étant de permettre aux jeunes une approche ludique de l’apprentissage avec des leviers motivationnels basés sur le plaisir et le fait d’être acteur de son apprentissage.

Ensuite il y a le numérique, qui joue un rôle important, aussi bien dans la partie éducative qu’au niveau de la communication. Pendant ces ateliers, nous initions les jeunes aux outils du numérique comme le drône, le stabilisateur, appareil photo, mais aussi les mises en situation grâce au jeu d’interview mis en place avec les jeunes qui leur permet d’apprendre à s’exprimer devant du monde mais aussi à poser des questions.

La partie sportive est materialisée par le sport où les jeunes ont la possibilité d’avoir des creneaux sportifs chaque jour afin de se depenser car il est important de montrer que ces jeunes sont en vacances et s’amuser est la partie la plus importante de notre séjour.

C’est aussi un trait que l’on retrouve dans les différents temps d’activités.

La partie culturelle consiste à permettre aux jeunes de pouvoir découvrir une autre région avec des camarades venant aussi d’autres horizons afin de s’ouvrir l’esprit sur le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00

