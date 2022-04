KERSALIO – NATURE ENTRE LES PIERRES, 20 juillet 2022, .

KERSALIO – NATURE ENTRE LES PIERRES

2022-07-20 – 2022-07-20

À deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace Naturel Sensible bénéficie de nombreux aménagements pour conserver sa richesse historique et écologique. Hors des sentiers battus, venez découvrir ce site magnifique avec ses prairies, sa mare et ses bâtisses… avec vue imprenable sur les marais !

Informations et réservation : http://www.cpie-loireoceane.com/events/

Financeurs : Département de Loire Atlantique

À deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace Naturel Sensible bénéficie de nombreux aménagements pour conserver sa richesse historique et écologique. Hors des sentiers battus, venez découvrir ce site magnifique avec ses prairies, sa mare et ses bâtisses… avec vue imprenable sur les marais !

Informations et réservation : http://www.cpie-loireoceane.com/events/

Financeurs : Département de Loire Atlantique

dernière mise à jour : 2022-04-26 par