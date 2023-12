Dégustation et visite guidée de jardin de plantes aromatiques et médicinales. Kerouanquen Plogastel-Saint-Germain Catégories d’Évènement: Finistère

2023-12-27 15:30:00

fin : 2023-12-27 . L’Arpente propose la visite gratuite les derniers mercredis du mois de ses deux jardins de plantes aromatiques et médicinales, guidée par les paysannes qui les cultivent. Vous y découvrirez une cinquantaine de plantes sauvages et cultivées à partir desquelles elles fabriquent entre autres tisanes, huiles et baumes de soin, épicerie fine. dernier mercredi du mois .

Kerouanquen

Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne

