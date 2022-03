Kerou Beach Party Clohars-Carnoët, 28 mai 2022, Clohars-Carnoët.

Kerou Beach Party Plage du Kerou Lieu-dit Le Kerou Clohars-Carnoët

2022-05-28 – 2022-05-28 Plage du Kerou Lieu-dit Le Kerou

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Aloha

☀️C’est enfin le retour de la Kerou Beach Party!

En 2020 nous aurions du fêter nos 10 ans sur le sable du Kerou.

Ce n’est que partie remise et cette année nous fêterons les 10 + 2 ans de l’association!

Pour notre anniversaire nous voulions revenir aux bases de la Kerou Beach Party.

‍♀️ Cette fête a été créée par Eric Ciré il y a plusieurs année pour partager la culture du surf, de la plage et des bonnes énergies!

Nous revenons aux origines du surf et mettons à l’honneur pour cette édition la Polynésie. Et c’est tout naturellement que ça sera la Kerou Beach Tiki Party!

Nous vous réservons comme à notre habitude pleins de belles choses, de beaux moments à partager! Et ça sera grâce à vous tous!

Compet’ de surf, paddle, compétition de BMX, spectacle, musique, et pleins d’animations sont au programme! On vous en dit plus prochainement!

Nous sommes super contents et impatients de vous retrouver cette année!!

Horaires :

Samedi 28 mai de 11h à 21h sur la plage suivi d’une soirée au Grand Bleu jusqu’à 1h

Dimanche 29 de 11h à 19h sur la plage du Kerou

Restauration et buvette sur place

Entrée libre – participation appréciée

Une partie des fonds de l’événement sont reversés aux jeunes qui souhaitent apprendre le surf et qui n’ont pas forcément les moyens.

Le reste des recettes et dons nous permet de créer des événements de plus en plus cools sur Clohars et les environ!

keroubeach.asso@gmail.com +33 2 98 09 51 07 http://keroubeachassociation.com/

