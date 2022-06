Kernilis Fête l’été Kernilis Kernilis Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Kernilis La mairie de Kernilis et les associations de la commune organisent une soirée concert avec repas moules / frites pour fêter l’été !

Venez partager un moment de convivialité à partir de 19h.

