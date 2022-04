Kernevodez bus Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

KERNEVODEZ BUS Qui sont les anciens sonneurs du pays Kernevodez ? Où habitaient-ils ? Quel était leur personnalité ? Leurs métiers ? Gilles Le Goff, incontournable chanteur, danseur, accordéoniste, nous mènera, en bus, sur les traces des anciens sonneurs et chanteurs du pays Kernevodez. Il serra accompagné de Hyacinthe Le Hénaff, accordéoniste de Guengat et créateur du Glazik bus. Un parcours insolite dans nos campagnes à la recherche de nos ancêtres sonneurs disparus, dont la musique restera belle et bien vivante! Un vrai trésor patrimonial revalorisé. Réservation conseillée

prix libre

