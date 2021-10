Kernel Panic Records // Computers Kill People La Dame de Canton, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Le Collectif Kernel Panic Records vous invite à un showcase privé pour fêter sa 6ème bougie, ce 04 novembre, 19h à La Dame de Canton.

COMPUTERS KILL PEOPLE

« Suite à un dérèglement climatique d’ampleur mondiale, le désert californien a investi les rues de Paris. Jugeant l’homme responsable de ce désastre, les grands dirigeants décidèrent que l’avenir s’incarnait dans la machine, asservissant ainsi l’humanité et annihilant toute forme d’art. Mais un quatuor d’irréductibles opère résistance.

Computers Kill People reste fidèle à ses aspirations les plus profondes : jouer du rock, le célébrer et le porter en drapeau, sans la moindre concession. Alors, comment trouver sa place dans ce monde déréglé ? Les decibels qui jaillissent de leurs amplis sont peut-être la clé de leur salut ! » – Clément Duboscq (FIP/New Noise)

VENICE BLISS

« Derrière le ton de ces petits branleurs de Venice Bliss se cachent quatre Parisiens fous de musique, et pas si insouciants que ça. Oui, car en réalité, chacun d’entre eux a déjà vécu une tripotée d’expériences en groupes. Débuté en 2015 avec l’EP Pleasure vs Madness, le projet a fait des allers retours entre musique pour skateurs cachés derrière leurs cheveux gras à boys band-rock garage plus lumineux, tirant sur l’indie rock revendicatif.

Autour du projet de Yome, le chanteur du band, on trouve surtout une furieuse joie de vivre, coûte que coûte, et une tendance à chier dans les bottes des réacs et des imposteurs. Le message réside au moins dans l’envie de se sortir les doigts et de crier un bon coup. A la recherche de cette satanée passion. » – Sourdoreille

STAIRCASE PARADOX

« Ce quatuor mixte a comme objectif déclaré d’écrire des « pop songs » intemporelles. Mêlant passion, agressivité et mélancolie à des mélodies entêtantes, il en résulte un mélange « paradoxal » entre My Bloody Valentine, Metric, Smashing Pumpkins, Warpaint, Radiohead et The Smiths.

En perpétuelle recherche de complexité et de simplicité, d’introspection et d’universel, de lumière et d’obscurité, le groupe se construit comme l’impossible « paradoxe de l’escalier » sans fin d’Escher. » – Rockawa

Concerts -> Rock

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-04T20:00:00+01:00_2021-11-04T23:00:00+01:00