KERMIT : FAUNE SECRETE DU PRIEURÉ DE GRANDMONT Saint-Privat, 13 août 2021, Saint-Privat.

KERMIT : FAUNE SECRETE DU PRIEURÉ DE GRANDMONT 2021-08-13 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-13 12:30:00 12:30:00

Saint-Privat Hérault Saint-Privat

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue.

Partez à la rencontre d’animaux sauvages élevés ici sur des espaces boisés magnifiques : Gilles vous entraînera sur des sentiers secrets habituellement non accessibles au public, notamment pour découvrir et observer de près une petite population de cerfs et daims.

Au cours d’une déambulation facile, vous découvrirez également la petite biodiversité d’une forêt qui compte quelques arbres remarquables : de quoi se mettre dans la peau d’explorateurs le temps d’une après-midi…

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue.

Partez à la rencontre d’animaux sauvages élevés ici sur des espaces boisés magnifiques : Gilles vous entraînera sur des sentiers secrets habituellement non accessibles au public, notamment pour découvrir et observer de près une petite population de cerfs et daims.

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue.

Partez à la rencontre d’animaux sauvages élevés ici sur des espaces boisés magnifiques : Gilles vous entraînera sur des sentiers secrets habituellement non accessibles au public, notamment pour découvrir et observer de près une petite population de cerfs et daims.

Au cours d’une déambulation facile, vous découvrirez également la petite biodiversité d’une forêt qui compte quelques arbres remarquables : de quoi se mettre dans la peau d’explorateurs le temps d’une après-midi…

kermit

dernière mise à jour : 2021-08-04 par