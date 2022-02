Kermesse ychoussoise Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Ychoux

Kermesse ychoussoise Ychoux, 25 juin 2022, Ychoux. Kermesse ychoussoise rue du Vieux Bourg Salle polyvalente Ychoux

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 20:00:00 rue du Vieux Bourg Salle polyvalente

Ychoux Landes EUR 5 5 La fin de l’année scolaire s’annonce : alors fêtons la ! Au programme, des jeux en tout genre, des animations, mais aussi des sucreries, des boissons, tout pour plaire, des plus petits aux plus grands ! La fin de l’année scolaire s’annonce : alors fêtons la ! Au programme, des jeux en tout genre, des animations, mais aussi des sucreries, des boissons, tout pour plaire, des plus petits aux plus grands ! +33 6 63 64 15 02 La fin de l’année scolaire s’annonce : alors fêtons la ! Au programme, des jeux en tout genre, des animations, mais aussi des sucreries, des boissons, tout pour plaire, des plus petits aux plus grands ! px here

rue du Vieux Bourg Salle polyvalente Ychoux

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Ychoux Autres Lieu Ychoux Adresse rue du Vieux Bourg Salle polyvalente Ville Ychoux lieuville rue du Vieux Bourg Salle polyvalente Ychoux Departement Landes

Ychoux Ychoux Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ychoux/

Kermesse ychoussoise Ychoux 2022-06-25 was last modified: by Kermesse ychoussoise Ychoux Ychoux 25 juin 2022 Landes Ychoux

Ychoux Landes