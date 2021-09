Kermesse Sonique + spectacle // surprises ! Espace vert / pelouse, 11 septembre 2021, Brest.

La Kermesse Sonique rend visible les formes brutes et modestes des arts sonores et des pratiques numériques : [https://www.youtube.com/watch?v=Bli7tZweQv8](https://www.youtube.com/watch?v=Bli7tZweQv8) C’est une fête populaire de quartier, gratuite, où chacun vient découvrir des créations, s’initier à des outils créatifs, dans un esprit de partage, d’accessibilité et de mixité. Dans la lignée des mouvements open-source, du faire soi-même, du low-tech cette Kermesse rassemble des artistes engagés, des chercheurs et des collectifs impliqués sur le terrain, qui partagent un rapport décomplexé à la musique, créent des instruments, mènent des expérimentations sonores, favorisent le réemplois de matériaux, tout en défendant l’émancipation de chacun par l’appropriation d’outils numériques et de technologies créatives. Un évènement organisé par le Maquis, en partenariat avec Brut Pop. Informations pratiques et contacts Entrée libre et gratuite [coordination@lemaquis.org](mailto:coordination@lemaquis.org) 02 98 43 16 70 Programmation 14h-18h : * Kermesse Sonique – Brut Pop ** Balade créative au jardin partagé – Collectif Dandelion 18h-18h45 *** EauPillère – Cie Qui S’y Colle (nouveau spectacle !) Un après-midi mis en lumière par les crieurs de la Compagnie Qui S’y Colle. * “BrutPop” est une association originellement dédiée à mener des projets de création sonore avec des publics en situation de handicap. Elle développe aujourd’hui de nombreux projets artistiques et pédagogiques (tels que la Kermesse Sonique) notamment dans les quartiers dits prioritaires à destination des enfants, collégiens, étudiants en art, jeunes de quartier, personnes exilées. ** “Le collectif Dandelion” est un groupe de citoyen.ne.s, réunies autour de l’écologie, de l’entraide et de la sobriété joyeuse. Le jardin partagé du collectif vous accueille lors de la Kermesse Sonique pour discuter, échanger, visiter, mais aussi dessiner avec Julien Lamanda. Au cours d’ateliers de dessin en direct, sur le motif, il nous proposera de croquer les plantes autour de nous, L’idée sera de se balader dans le jardin avec feuilles en papier sur tablettes en bois pour dessiner des gros plan des feuilles, fleurs… Une façon ludique et ouverte à tout le monde de se rapprocher de la nature”. *** “Nous sommes en 2047, il n’y a plus rien, plus de ciel, plus d’homme, plus de femme, plus d’eau, sauf! Deux hommes, une bouteille d’eau, et une serpillère. Les deux clowns-improvisateurs jouent au centre du public cette histoire très simple: la quête de la dernière bouteille d’eau du monde. Ils se saisissent de tous les événements (un enfant qui rentre sur l’espace de jeu, un camion qui passe…) et les intègrent à l’histoire.”

Espace vert / pelouse 14 rue Stendhal, 29200 Brest Brest Finistère



