Entre kermesse low-tech et exposition d'arts sonores, la Kermesse Sonique rassemble installations, instruments et objets ludiques. Tout est permis tant qu'on fait du bruit ensemble.

Nous vous invitons à la nouvelle édition de la Kermesse Sonique ! Entre kermesse low-tech et exposition d'arts sonores, la Kermesse Sonique rassemble installations, instruments et objets ludiques. Tout est permis tant qu'on fait du bruit ensemble, que tu sois champion du trampoline ou musicienne de l'extrême : faire des smashs au ping-pong sonore

sauter sur des trampolines-synthétiseurs

monter son groupe de rock en une minute

jouer sur un arbre sonore

s'époumoner à la compétition de cris

tester le casque de réalité diminuée

hurler pour faire avancer une voiture télécommandée

dégommer Shrek au chamboul-prout C'est gratuit et c'est pour tout le monde, de 2 à 222 ans, le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18h, à La Station — Gare des Mines. La Kermesse Sonique se veut un événement ouvert sur le quartier, producteur de lien social, avec une forte dimension inclusive, nourrie par notre travail avec des publics très divers, notamment avec des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Cette Kermesse Sonique est organisée par BrutPop, LifeSize, 3615 Señor, les Déplaisanciers, clôturant la semaine ArtLab. Elle se déroule dans le cadre du projet « Sonic Fair Exchange », financé par le British Council International Collaboration Grant. Ainsi, une Kermesse Sonique a eu lieu le 1er octobre 2022, à Hastings, Royaume-Uni, avec LifeSize, BrutPop et 3615 Señor. L'équipe de LifeSize viendra spécialement de Hastings avec leurs instruments et installations DIY pour cette édition. Cet événement est également soutenu par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

